إخماد حريق في مزارع النخيل بمرادة (صور)

إخماد حريق في مزارع النخيل بمرادة، 13 فبراير 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، اليوم السبت، إخماد حريق مزارع النخيل بمنطقة مرادة بمساحة 2 كيلومتر مربع بنحو ألف شجرة نخيل بعد يومين من العمل المتواصل.

ونوهت الهيئة، في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى حصولها على دعم الحقول النفطية «الرقوبة» التابع لشركة سرت، و«البيضاء» التابع لشركة الخليج، و«17 تيبستي» التابع لشركه الهروج.

وتظهر صور نشرتها صفحة الهيئة على «فيسبوك» رجال إطفاء منهمكين في محاولة السيطرة على الحريق الذي تسبب في سقوط وتفحم بعض النخيل.

إخماد حريق في مزارع النخيل بمرادة، 13 فبراير 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

إخماد حريق في مزارع النخيل بمرادة، 13 فبراير 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

إخماد حريق في مزارع النخيل بمرادة، 13 فبراير 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

إخماد حريق في مزارع النخيل بمرادة، 13 فبراير 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

إخماد حريق في مزارع النخيل بمرادة، 13 فبراير 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

إخماد حريق في مزارع النخيل بمرادة، 13 فبراير 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

إخماد حريق في مزارع النخيل بمرادة، 13 فبراير 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)