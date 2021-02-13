صنع الله يتابع مستجدات تطوير مصحة النفط في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 09:11 مساء
من زيارة صنع الله إلى مصحة النفط في طرابلس، 13 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)

أجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، السبت، زيارة تفقدية لمصحة النفط بطرابلس، للاطلاع على آخر مستجدات مشروع تطوير المصحة، ونسب الإنجاز، والتحديات الراهنة وفي مقدمتها انتشار جائحة «كورونا المستجد».

وعلى هامش الزيارة، اجتمع صنع لله مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالمصحة خالد بن عثمان ومحمد أبو عزة، ومديرة المصحة أمينة معكاف، بحضور بعض من الأطباء والأخصائيين والمشرفين من مختلف الإدارات ذات العلاقة، حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك».

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وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي لآخر المستجدات والمراحل التي وصل إليها مشروع تطوير مصحة النفط بطرابلس، ونسبة الإنجاز، واستعدادات لجنة الإدارة بالمصحة للحد من جائحة فيروس «كورونا» والحفاظ على سلامة العاملين.

من زيارة صنع الله إلى مصحة النفط في طرابلس، 13 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من زيارة صنع الله إلى مصحة النفط في طرابلس، 13 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من زيارة صنع الله إلى مصحة النفط في طرابلس، 13 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
من زيارة صنع الله إلى مصحة النفط في طرابلس، 13 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)
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