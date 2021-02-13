وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد استعدادات المركز الوطني للامتحانات لإعلان نتائج الدور الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 08:29 مساء
وكيل «تعليم الوفاق» في المركز الوطني للامتحانات, 13 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)

تفقّد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، مساء السبت، سير العمل داخل المركز الوطني للامتحانات استعدادًا لإعلان نتيجة الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية، وكذلك مُتابعة أعمال التصحيح لامتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية.

واجتمع وكيل الوزارة، خلال زيارته التفقّدية، مع مدير المركز أحمد مسعود، الذي أكد أن المواعيد التي أعلنتها الوزارة ثابتة وسيتم غدًا إعلان نتيجة الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية.

فيما سيتم الأحد بعد المقبل إعلان نتيجة الدور الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية والاستمارات الخاصة بالناجحين في الدور الأول بالشهادة الإعدادية، وتوزيعها على مكان الامتحانات ابتداءً من الإثنين المقبل.

وبحسب بيان للوزارة، سيتم اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية ظهر غدٍ الأحد، فيما سيتم اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي يوم الأحد 21 فبراير الحالي.

وكيل «تعليم الوفاق» في المركز الوطني للامتحانات, 13 فبراير 2021. (تعليم الوفاق)
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