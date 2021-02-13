إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعي قبالة زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 08:38 مساء
إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعي قبالة زوارة، 13 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم السبت، ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه 16 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال، قبالة ساحل زوارة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل وجدت المهاجرين غير الشرعيين في «عرض البحر على متن قارب مطاطي متهالك»، لتقوم بإنقاذهم.

- إنقاذ 209 مهاجرين شمال الخمس

ونُقل المهاجرون إلى مقر وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة، وقدمت لهم كل «المساعدات الإنسانية والطبية بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)»، قبل أن يتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والأربعاء، أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية إنقاذ 209 مهاجرين غير شرعين كانوا على متن قارب شمال مدينة الخمس، مؤكدًا أن عملية الإنقاذ جرت وفق المعايير الخاصة بالإنقاذ البحري.

إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعي قبالة زوارة، 13 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)
إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعي قبالة زوارة، 13 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)
إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعي قبالة زوارة، 13 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)
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