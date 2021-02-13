مراقبة تعليم تاجوراء تتسلم فصولا دراسية متنقلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 08:07 مساء
فصول دراسية متنقلة تصل إلى مراقبة تعليم تاجوراء، 13 فبراير 2021. (صفحة المراقبة على فيسبوك)

تسلمت مراقبة تعليم تاجوراء، اليوم السبت، المجموعة الأولى من الفصول الدراسية المتنقلة الخاصة بمدرسة «القدس» للتعليم الأساسي، ومن المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة باقي المجموعات تباعًا ليتم استئناف الدراسة بالمدرسة.

وزار مراقب التعليم، رفقة رئيس قسم المتابعة ومدير مكتب التواصل والإعلام ظهر اليوم، الموقع الذي تم اختياره لمدرسة «القدس» بحضور مدير المدرسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب، حسب بيان منشور على صفحة المراقبة بموقع «فيسبوك».

- «تعليم الوفاق»: استئناف الدراسة في نحو 2400 مؤسسة

وخلال الزيارة، تسلم مراقب التعليم المجموعة الأولى، وجرى توزيعها وتنظيمها في الأماكن المخصصة لها.

وأعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، السبت، استئناف الدراسة في 2415 مؤسسة تعليمية بعد حصول هذه المؤسسات على إذن بفتحها «دون شروط»، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» من قبل فريق تقييم جهوزية المؤسسات التعليمية في مراقبات التعليم المختلفة.

فصول دراسية متنقلة تصل إلى مراقبة تعليم تاجوراء، 13 فبراير 2021. (صفحة المراقبة على فيسبوك)
فصول دراسية متنقلة تصل إلى مراقبة تعليم تاجوراء، 13 فبراير 2021. (صفحة المراقبة على فيسبوك)
فصول دراسية متنقلة تصل إلى مراقبة تعليم تاجوراء، 13 فبراير 2021. (صفحة المراقبة على فيسبوك)
فصول دراسية متنقلة تصل إلى مراقبة تعليم تاجوراء، 13 فبراير 2021. (صفحة المراقبة على فيسبوك)
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