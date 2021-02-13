مؤسسة النفط: بدء حفر بئر مياه ارتوازية عميقة بغابة جودائم

بدء حفر بئر مياه ارتوازية عميقة بغابة جودائم, 13 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم عن بدء حفر بئر مياه ارتوازية عميقة، بغابة جودائم التابعة للحركة العامة للكشافة والمرشدات، ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وتعتبر غابة جودائم أحد الركائز الأساسية للمناشط الكشفية في ليبيا منذ عقود، كما تعتبر مكان إشعاع ثقافي واجتماعي ورياضي وترفيهي مهم يقصده عامة الناس من كافة أنحاء ليبيا.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم، إنها قامت بحفر البئر كمساهمة للحفاظ على البيئة واستمرار هذه الغابة وحمايتها من الجفاف، موضحة أن مساحة الغابة تبلغ 110 هكتار تغطيها أكثر من 60 ألف من أشجار الصنوبر، وكانت تعاني من شح المياه بشكل كبير.

حضر مراسم افتتاح المشروع مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، ومنسق متابعة المشاريع التنموية بالإدارة إبراهيم خليفة، ومن القيادة العامة لكشاف ومرشدات ليبيا أنور عقيل مفوض البرامج، وعلي غولة المفوض الدولي، وميلود كليلة مفوض الرواد، وعادل المحروق مفوض الفتيان، وخالد كحلول مدير مركز تدريب الكشافة جودائم.

بدء حفر بئر مياه ارتوازية عميقة بغابة جودائم, 13 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)

بدء حفر بئر مياه ارتوازية عميقة بغابة جودائم, 13 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)

بدء حفر بئر مياه ارتوازية عميقة بغابة جودائم, 13 فبراير 2021. (مؤسسة النفط)