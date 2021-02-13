«الصليب الأحمر» تستهدف إغاثة المناطق النائية جنوب البلاد

اجتماع للجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث تقديم الدعم للمناطق النائية في الجنوب الليبي. (الإنترنت)

التقى رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا وفريق المكتب، الثلاثاء، مع الهلال الأحمر الليبي فرع سبها. وناقش اللقاء «الأنشطة الجارية والمستقبلية التي تهدف إلى تقديم الإغاثة للمناطق النائية في جنوب ليبيا»، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى عمل اللجنة الدولية من مكتبها في سبها منذ سنوات على «دعم مرافق الرعاية الصحية، وإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتوفير سبل العيش، والدعم النقدي لآلاف الأشخاص في أجزاء مختلفة من جنوب ليبيا». وزار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ديسمبر الماضي، ليبيا وبحث مع المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار محمد عبدالواحد، سبل التعاون في مجال بناء القدرات الحقوقية للسلطات الوطنية وملف إدارة الجثث، والخدمات الطبية والإنسانية وتقديم الدعم اللازم للمدنيين في أوقات النزاعات.

للاطلاع على العدد 273 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

تقديم الدعم للمدنيين في ليبيا خلال النزاع

وفي منتصف ديسمبر الماضي، استقبل المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق، المستشار محمد عبدالواحد، في مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي زار ليبيا وقتها. وبحث الجانبان المساعي الليبية للتعاون المشترك مع المنظمة الدولية في مجال بناء القدرات الحقوقية للسلطات الوطنية وملف إدارة الجثث، والخدمات الطبية والإنسانية وتقديم الدعم للازم للمدنيين في أوقات النزاعات.

وقالت وزارة العدل، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء عبدالواحد مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جرى بحضور رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات التعامل مع الهجرة غير الشرعية، ومدير المكتب القانوني بالوزارة، ومنسق عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول سبل التعاون في مجالات الخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنزلاء السجون، وكذلك أوجه الدعم المقدم للمدنيين في أوقات الأزمات الأمنية والنزاعات المسلحة، إضافة إلى موضوع بناء القدرات للسلطات المحلية في المجال الحقوقي.

لجنة الصليب الأحمر تتعاون مع ليبيا في ملف إدارة الجثث

وأكد المستشار محمد عبدالواحد خلال اللقاء أهمية التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال ملف إدارة الجثث، لا سيما أن اللجنة تمتلك الخبرة الكافية من خلال إصدار دليل إدارة الجثث، منوهاً بأن «وزارة العدل من منطلق حرصها واهتمامها بحقوق الإنسان وحفظ الكرامة البشرية تؤكد الحق في معرفة المصير سواء للمفقودين أو أحياء يحتاجون للدعم».

وتطرق منسق عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، من جهته، إلى إمكانية مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أعمال مجلة القانون الدولي الإنساني، وهي مجلة علمية محكمة تعنى بقضايا حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي ونشر الإحصاءات والدراسات المتعلقة بهذا الشأن، ومساهمة اللجنة في بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

للاطلاع على العدد 273 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

من جانبه، ثمن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهود وزارة العدل ودعمها للجانب الحقوقي للنزلاء المفرج عنهم من السجون، وحرصها على الحق في معرفة المصير، باعتباره حقاً إنسانياً تكفله القوانين المحلية والاتفاقات الدولية، مؤكداً حرص اللجنة الدولية على تقديم الدعم الكامل للكوادر القضائية والعدلية، الذي تأثر أخيراً بالظروف الصحية التي صاحبت انتشار جائحة «كورونا».