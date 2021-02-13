«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من طرابلس إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، اليوم السبت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، وغدا على زوارة.

- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجياً اليوم إلى شمالية غربية سرعتها مـا بـين 05 و20 عقدة وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 متر وغدا ما بين 1.50 و3.00 أمتار.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا ظهر الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و17 درجة.

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة غدا بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحياناً.

-الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول غدا إلى شمالية غربية على الخليج وبنغازي وإلى جنوبية غربية على باقي الساحل، وسرعتها ما بـين 05 و15 عقدة، وتصل غدا إلى 20 عقدة على الخليج.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 16 و17 درجة، والرؤية جيدة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من الموانئ الليبية ليوم السبت 13 فبراير 2021 (المركز الوطني للأرصاد)