«تعليم الوفاق»: استئناف الدراسة في نحو 2400 مؤسسة

أول يوم من استئناف الدراسة، 13 فبراير 2021. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق بدء الدراسة اليوم السبت في 2415 مؤسسة تعليمية بعد حصول هذه المؤسسات على إذن بفتحها «دون شروط»، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» من قبل فريق تقييم جهوزية المؤسسات التعليمية في مراقبات التعليم المختلفة.



وقالت الوزارة إن اليوم الدراسي بدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف، حيث يدخل الطلاب إلى فصولهم مباشرة دون الوقوف في الطابور الصباحي، بينما تقرر أن يتلقى طلاب جميع الصفوف الدراسية في الخمس دقائق الأولى من كل حصة دراسية إرشادات وتعليمات حول مجابهة جائحة «كورونا».



وتأخّر انطلاق الدراسة عن موعدها المحدّد في 23 يناير الماضي، وفقاً للخطة الدراسية الموضوعة من الوزارة استجابة لتوصيات اللجنة الاستشارية العلمية العليا بتأجيل انطلاق الدراسة ثلاثة أسابيع حتى تستعد المؤسسات التعليمية.



وتحدث رئيس فريق تقييم ومتابعة تطبيق الإطار الوبائي الدكتور محمد خالد شمبش في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي عن خضوع 3549 مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، مضيفا أن الفريق سمح بانطلاق الدراسة في 2415 مؤسسة تعليمية منها لانطباق الشروط عليها، فيما تأجل فتح 926 مؤسسة تعليمية، مع توصية بإعادة تقييم شامل لـ208 مؤسسات.



بدوره، طالب وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة بضرورة مراجعة نتائج الجهوزية ومُتابعة المدارس بشكل أسبوعي، ومراجعة الملاحظات الواردة في التقارير الفنية للمدارس التي تحتاج إلى حلول بسيطة.



وأكد جمعة ضرورة نقل طلاب المدارس التي أوصت اللجنة بإقفالها إلى مدارس جيدة وفي فترات مختلفة لكي يتمكنوا من تحصيلهم العلمي أُسوة بزملائهم، مشيرا إلى صرف ميزانية تشغيلية لجميع المؤسسات التعليمية وتحديد أوجه النظر في إجراء صيانة خفيفة وشراء مواد تنظيف ومستلزمات وقائية وقرطاسية.



وستكون اختبارات الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي إضافة إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل خلال الفترة من 17-29 أبريل المقبل، فيما ستكُون عُطلة نصف العام الدراسي لجميع المراحل من بداية مايو وحتى 13 من الشهر ذاته، وفق الوزارة.

أول يوم من استئناف الدراسة، 13 فبراير 2021. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أول يوم من استئناف الدراسة، 13 فبراير 2021. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أول يوم من استئناف الدراسة، 13 فبراير 2021. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أول يوم من استئناف الدراسة، 13 فبراير 2021. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)