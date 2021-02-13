«تعليم الوفاق»: استئناف الدراسة في نحو 2400 مؤسسة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 11:22 صباحا
أول يوم من استئناف الدراسة، 13 فبراير 2021. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق بدء الدراسة اليوم السبت في 2415 مؤسسة تعليمية بعد حصول هذه المؤسسات على إذن بفتحها «دون شروط»، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» من قبل فريق تقييم جهوزية المؤسسات التعليمية في مراقبات التعليم المختلفة. 

وقالت الوزارة إن اليوم الدراسي بدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف، حيث يدخل الطلاب إلى فصولهم مباشرة دون الوقوف في الطابور الصباحي، بينما تقرر أن يتلقى طلاب جميع الصفوف الدراسية في الخمس دقائق الأولى من كل حصة دراسية إرشادات وتعليمات حول مجابهة جائحة «كورونا».

وتأخّر انطلاق الدراسة عن موعدها المحدّد في 23 يناير الماضي، وفقاً للخطة الدراسية الموضوعة من الوزارة استجابة لتوصيات اللجنة الاستشارية العلمية العليا بتأجيل انطلاق الدراسة ثلاثة أسابيع حتى تستعد المؤسسات التعليمية.

وتحدث رئيس فريق تقييم ومتابعة تطبيق الإطار الوبائي الدكتور محمد خالد شمبش في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي عن خضوع 3549 مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، مضيفا أن الفريق سمح بانطلاق الدراسة في 2415 مؤسسة تعليمية منها لانطباق الشروط عليها، فيما تأجل فتح 926 مؤسسة تعليمية، مع توصية بإعادة تقييم شامل لـ208 مؤسسات. 

بدوره، طالب وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة بضرورة مراجعة نتائج الجهوزية ومُتابعة المدارس بشكل أسبوعي، ومراجعة الملاحظات الواردة في التقارير الفنية للمدارس التي تحتاج إلى حلول بسيطة.

وأكد جمعة ضرورة نقل طلاب المدارس التي أوصت اللجنة بإقفالها إلى مدارس جيدة وفي فترات مختلفة لكي يتمكنوا من تحصيلهم العلمي أُسوة بزملائهم، مشيرا إلى صرف ميزانية تشغيلية لجميع المؤسسات التعليمية وتحديد أوجه النظر في إجراء صيانة خفيفة وشراء مواد تنظيف ومستلزمات وقائية وقرطاسية.

وستكون اختبارات الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي إضافة إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل  خلال الفترة من 17-29 أبريل المقبل، فيما ستكُون عُطلة نصف العام الدراسي لجميع المراحل من بداية مايو وحتى 13 من الشهر ذاته، وفق الوزارة. 

أول يوم من استئناف الدراسة، 13 فبراير 2021. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)
أول يوم من استئناف الدراسة، 13 فبراير 2021. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)
أول يوم من استئناف الدراسة، 13 فبراير 2021. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)
أول يوم من استئناف الدراسة، 13 فبراير 2021. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ماريو الخارق».. دراغي يتولى رئاسة وزراء إيطاليا في ظل أزمة كوفيد
دولى
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
بلينكن يؤكد شطب الحوثيين رسميا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية الثلاثاء
عربى
الرئاسة التركية: قواتنا ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما
ليبيا
وفد الاتحاد الأفريقي في ليبيا من أجل فك قيود الحياة الكروية المفروض منذ 7 سنوات
رياضة محلية
من يخلف بنسودا؟.. «الجنائية الدولية» تستعد لانتخاب مدع عام جديد
دولى
جريدة «الوسط»: شبح أزمة منح الثقة يلاحق السلطة الجديدة
ليبيا
5 أحزاب وتكتلات سياسية تطالب بقرار أممي ملزم للأطراف الدولية المتداخلة في الشأن ...
ليبيا
صالح افحيمة: منح الثقة للحكومة الجديدة يجنبها الطعن والابتزاز وصبراتة الأقرب ...
ليبيا
«مركزية» المجالس البلدية تعلن استئناف الحكم بإعادة انتخابات «بلدي طرابلس»
ليبيا
المركز الوطني للأرصاد يحذر من تقلبات جوية حادة شمال ليبيا اعتبارا من الأحد ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فيراري» تختبر أولى سياراتها الـ«suv»