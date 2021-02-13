مؤسسة الاستثمار ترحب برفض طلب بلجيكا رفع التجميد عن أموال ليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 10:15 صباحا
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار برفض لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في مملكة بلجيكا، لاستخدامها في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى، مؤكدة أنها «لن تسمح بالمساس بأصولها».

وقالت المؤسسة في بيان، الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت «تماشيا مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه مع جهود المؤسسة والإصلاحات التي تضطلع بها لحماية وصون أصولها، وأنها إضافة مهمة إلى الإنجازات القانونية التي حققتها المؤسسة في قضاياها الدولية».

- السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة

- مؤسسة الاستثمار تدعو مجلس الأمن إلى رفض طلب بلجيكا لرفع التجميد عن جزء من أصولها

وعبرت عن «بالغ تقديرها لجهود البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، التي لم تأل جهدا في تعزيز مواقف المؤسسة في حماية أصولها بما في ذلك موقف المؤسسة الرافض لطلب السلطات البلجيكية استخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة بشكل يتعارض مع أهداف التجميد».

وشدت المؤسسة على أنها وبصفتها «صندوق ثروة سياديا مستقلا» لن تسمح بالمساس بأصولها «التي تعد ثروة الأجيال القادمة»، وأنها لن تدخر جهدا في سبيل حماية وتنمية هذه الأصول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
بلينكن يؤكد شطب الحوثيين رسميا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية الثلاثاء
عربى
الرئاسة التركية: قواتنا ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما
ليبيا
من يخلف بنسودا؟.. «الجنائية الدولية» تستعد لانتخاب مدع عام جديد
دولى
جريدة «الوسط»: شبح أزمة منح الثقة يلاحق السلطة الجديدة
ليبيا
5 أحزاب وتكتلات سياسية تطالب بقرار أممي ملزم للأطراف الدولية المتداخلة في الشأن ...
ليبيا
«مركزية» المجالس البلدية تعلن استئناف الحكم بإعادة انتخابات «بلدي طرابلس»
ليبيا
المركز الوطني للأرصاد يحذر من تقلبات جوية حادة شمال ليبيا اعتبارا من الأحد ...
ليبيا
العدد 273 من جريدة «الوسط»: حكومة دبيبة أمام تحدي «الثقة».. ومساعٍ لإطلاق حملة ...
ليبيا
المنفي يصل إلى بنغازي
ليبيا
النويري وحومة يدعوان إلى عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة في مدينة تحددها لجنة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاعا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد تناول اللوز يوميا