إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة في البيت الأبيض، 27 يناير 2021، (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت الإدارة الأميركية تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا لمدة عام واحد بدءا من تاريخ 25 فبراير الجاري حسب رسالة نشرها البيت الأبيض، بعث بها الرئيس جو بايدن إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الخميس.

وأرجعت الرسالة أسباب تمديد حال الطوارئ في ليبيا في قرار يتجدد منذ 25 فبراير 2011 إلى ما وصفه بـ«التهديد غير العادي للوضع الليبي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة»، موضحة «الحاجة إلى تدابير لحماية تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي وشركائهم وغيرهم». وترى المراسلة أن «الصراع في ليبيا سيستمر ما لم يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وينتهي التدخل العسكري الأجنبي».



وتعتقد الإدارة الأميركية أن «عديدا من هذه الانقسامات تتعلق بالوصول إلى الموارد المالية، فلا يزال هناك خطر جسيم يتمثل في أنه ما لم يتم حماية أصول الدولة الليبية فسيتم اختلاسها من قبل الأطراف المصممة على تقويض عملية السلام الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة».

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كما حذرت من تسبب «تحويل هذه الموارد إلى إطالة أمد وتعميق حالة عدم الاستقرار الحالية في ليبيا، والتي تفيد تنظيم (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للولايات المتحدة وأمن الشركاء الإقليميين».

استغلال ثروات الشعب الليبي

وبررت واشنطن قرارها بأنه «إذا لم نبق العقوبات سارية المفعول، خصوصا أن أولئك الذين يرفضون الحوار ويعرقلون ويقوضون التحول الديمقراطي في ليبيا يظلون مهتمين باستغلال ثروات الشعب الليبي، لتعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة وإدامة الصراع في ليبيا».

واتخذ قرار إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في 25 فبراير 2011 في عهد معمر القذافي، الذي اتهمت حكومته باستخدام العنف ضد المدنيين واختلاس أموال الدولة. ويتيح حق يمنحه الكونغرس للرئيس الأميركي بإعلان حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع الأزمات الطارئة، فرض عقوبات على بلد ما، أو تجميد بعض أصولها الخارجية، أو معاقبة الحكام المستبدين أو الإرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح الأميركية.

وجاء ذلك موازاة مع توصل الليبيين إلى انتخاب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة الوطنية، وهي السلطة التنفيذية المشرفة على مرحلة انتقالية تقود لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.