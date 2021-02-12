وفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي بالنظام السابق التهامي خالد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 07:15 مساء
رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد النظام السابق اللواء التهامي خالد. (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت قنوات ومواقع إخبارية محسوبة على أنصار النظام السابق، اليوم الجمعة، بوفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد النظام السابق اللواء التهامي خالد بالعاصمة المصرية القاهرة إثر صراع مع المرض.

وكانت التهامي خالد من أبرز القيادات الأمنية للنظام السابق، واتهم بالتورط في وقائع تعذيب وجرائم وانتهاك حقوق الإنسان، في حق من اعتبروا معارضين للنظام خلال فترة عمله رئيسا لجهاز الأمن الداخلي.

وصدرت ضد التهامي خالد صحيفة اتهام من قبل محكمة الجنايات الدولية، التي طالبت عديد المرات بضرورة تسليمه إليها.

- محكمة الجنايات الدولية تأمر باعتقال الليبي التهامي خالد
- «الجنائية الدولية» تطالب جميع الدول بالتعاون معها للقبض على التهامي خالد

وأمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال التهامي محمد خالد في 24 أبريل 2017، وقالت إنه مشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع المعارضة إبان حكم معمر القذافي.

وفي مايو 2018، طالبت المحكمة الجنائية الدولية «جميع الدول» بالتعاون معها للقبض على المسؤول الأمني في نظام القذافي.

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