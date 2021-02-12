بوقادوم يؤكد لسيالة حرص الجزائر على دعم عملية السلام في ليبيا

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم, (أرشيفية: خارجية الوفاق)

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، حرص بلاده على «دعم عملية السلام في ليبيا وتحقيق الاستقرار والأمن فيها»، واعدا باستمرار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الكهرباء وصيانة وتشغيل المحطة الكهربائية.

جاء تأكيد بوقادوم خلال اتصال هاتفي، جرى اليوم الجمعة، مع المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية عبر موقعها على الإنترنت إن الاتصال الهاتفي بين بوقادوم وسيالة جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيز سبل التعاون المشترك على كل الأصعدة.

وأضافت الخارجية الليبية أن سيالة وبوقادوم تطرقا أيضا «إلى مسارات العملية السياسية في ليبيا وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، حيث أكد الوزير بوقادوم حرص بلاده على دعم عملية السلام في ليبيا وتحقيق الاستقرار والأمن فيها واستمرار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الكهرباء وصيانة وتشغيل المحطة الكهربائية».