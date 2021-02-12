«الأرصاد»: ارتفاع الموج أقل من مترين على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لا يتجاوز ارتفاع الموج المترين على طول الساحل اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر، والبحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية والرؤية جيدة.