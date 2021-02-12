«مكافحة الأمراض»: 520 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 828 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 12:25 مساء
غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 828 مصابا، في حين توفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 2840 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 376 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 713 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 329 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 41 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 128 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 227 عينة.

إضافة إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 208 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 55 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 25 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة سبع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو عينتين، ومختبر مركز العزل زوارة 729 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 126 ألفا و881 حالة، منها 15 ألفا و605 إصابات نشطة، و109 آلاف و262 متعافى، و2014 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في مارس العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة المطرب المصري علي حميدة
ثقافة وفن
3 تعادلات وفوز وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي
رياضة محلية
العدد 273 من جريدة «الوسط»: حكومة دبيبة أمام تحدي «الثقة».. ومساعٍ لإطلاق حملة ...
ليبيا
بالصور.. الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه
رياضة عالمية
النويري وحومة يدعوان إلى عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة في مدينة تحددها لجنة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاعا ...
ليبيا
«حرس المنشآت» يعلن إنهاء الإضراب في ميناء الحريقة
ليبيا
النجار يطالب بـ«إجراءات سريعة» لاستيراد لقاح «كورونا»
ليبيا
العكاري: مبيعات النقد الأجنبي تجاوزت 3 مليارات دولار خلال 25 يوم عمل بسعر الصرف ...
ليبيا
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية ...
ليبيا
«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد تناول اللوز يوميا