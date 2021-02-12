«مكافحة الأمراض»: 520 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 828 حالة

غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 828 مصابا، في حين توفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 2840 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 376 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 713 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 329 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 41 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 128 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 227 عينة.

إضافة إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 208 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 55 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 25 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة سبع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو عينتين، ومختبر مركز العزل زوارة 729 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 126 ألفا و881 حالة، منها 15 ألفا و605 إصابات نشطة، و109 آلاف و262 متعافى، و2014 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في مارس العام الماضي.