أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 10:22 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى الاستقرار على غالبية المناطق اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بدء انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدا السبت على مناطق الشمال الغربي، مع رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية، خفيفة لى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
الطقس مشمس اليوم، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
الطقس مشمس، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة المطرب المصري علي حميدة
ثقافة وفن
3 تعادلات وفوز وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي
رياضة محلية
بالصور.. الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه
رياضة عالمية
النويري وحومة يدعوان إلى عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة في مدينة تحددها لجنة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاعا ...
ليبيا
«حرس المنشآت» يعلن إنهاء الإضراب في ميناء الحريقة
ليبيا
النجار يطالب بـ«إجراءات سريعة» لاستيراد لقاح «كورونا»
ليبيا
العكاري: مبيعات النقد الأجنبي تجاوزت 3 مليارات دولار خلال 25 يوم عمل بسعر الصرف ...
ليبيا
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية ...
ليبيا
«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي ...
ليبيا
«صحة الوفاق»: نقل طفلة أصيبت بالشلل خلال «حرب العاصمة» للعلاج في ألمانيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟