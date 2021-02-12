أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى الاستقرار على غالبية المناطق اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بدء انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدا السبت على مناطق الشمال الغربي، مع رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية، خفيفة لى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الطقس مشمس اليوم، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة مئوية.