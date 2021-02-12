ضبط مخبز في سوق الجمعة يخلط الدقيق بعلف الحيوانات

مخبز، (أرشيفية: مركز الرقابة على الأغذية)

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغضية والأدوية فرع سوق الجمعة، مخبزا في البلدية به أكياس دقيق القمح مخلوطا مع علف الحيوانات.

جاء ذلك خلال جولة للمفتشين على مخابز البلدية رفقة الحرس البلدي، حسب بيان على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وعاين المفتشون تلك الأكياس، حيث عثروا بداخلها أيضا على بذور غير مألوفة، إضافة إلى شوائب.

كما سجلوا ملاحظات أخرى على المخبز منها «غرفة تخمير الخبز غير مطابقة، والمخزن يحتاج للتنظيم، وبعض المعدات به متهالكة».

وأنذر المفتشون المخبز 24 ساعة لأجل تلافي جميع الملاحظات، أو سيتم إغلاقه.