الغنوشي تعليقا على انتخاب السلطة الليبية الجديدة: «ضربة لمخططات التقسيم»

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي توصل الليبيين إلى انتخاب سلطة تنفيذية موقتة موحدة «ضربة لمخططات التقسيم وقتل الديمقراطية». وبعدما هنأ انتخاب رئيسي للمجلس الرئاسي و للحكومة، واصفا الخطوة بـ«التاريخية نحو إحلال السلم والاستقرار في ليبيا، ونحو بناء نظام ديمقراطي يحقق آمال الشعب الليبي في الحرية».

واستبشر رئيس حركة النهضة التونسية في حوار أدلى به الى موقع «الجزيرة نت» القطري، الخميس بـ«التطور الإيجابي الذي سيخدم الاستقرار في المنطقة وسيمهد الطريق للتعاون بين ليبيا الجديدة وجيرانها وأصدقائها»، مؤكدا أن الشعب الليبي أثبت أنه لن يقبل بالإقصاء، ولن يقبل بشرعية القوة، بل بقوة الشرعية التي تجمع كل الليبيين ولا تقصي أحدا.

و منذ انتخاب إدارة السلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا، توالت اتصالات وبيانات الترحيب التونسي على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد المنفي سواء من رئيس البلاد قيس سعيد ورئيس حكومته هشام المشيشي ووزير الخارجية عثمان الجرندي، الا أن الغنوشي التزم الصمت.

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يأتي ذلك في وقت تعيش تونس أزمة سياسية حادة اعلنت خلالها حركة النهضة التي يتزعمها التظاهر في الشارع تأييدا لرئيس الحكومة الذي يخوض صراعا مع قيس سعيد، وهي الازمة التي تفجرت منذ أكثر من أسبوعين، عقب رفض الاخير استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية في قصر الرئاسة.

ويجدد الخلاف بين الرئاسة من جهة والبرلمان والحكومة من جهة اخرى في تونس تباينا في معالجة ملفات السياسة الخارجية وعلى رأسها الملف الليبي والذي يعد مقياسا لمدى التوافق الرسمي ، لاسيما وان مواقف اسلاميي تونس بنظرائهم في ليبيا تكاد متطابقة بعدما أكد حزب العدالة والبناء في وقت سابق دعمه القائمة الخاسرة أمام المنفي ودبيبة في اجتماع جنيف.