شكري يؤكد ضرورة تحقيق «حل شامل» في ليبيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مشاركته في اجتماع وزاري في أثينا، 11 فبراير 2021. (الخارجية المصرية))

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، «ضرورة تحقيق حل سياسي شامل في ليبيا، يسمح بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة».

وخلال اجتماع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والامارات في العاصمة اليونانية أثينا، جدد الوزير المصري دعوة بلاده إلى « إنهاء جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية»، و«ضمان رحيل جميع المقاتلين الارهابيين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، وفق الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير احمد حافظ.

السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والعسكرية

وبحث الاجتماع، حسب الناطق المصري، تطورات الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتبادل الرؤى حول سُبل حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

والأربعاء، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة التنفيذية، عبدالحميد دبيبة، أن مصر مستعدة للاستمرار في «تلبية كافة احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، كما أجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي أكد خلاله مواصلة مصر دعمها لصالح الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والعسكرية.