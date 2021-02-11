3 ملفات في لقاء اللافي والسفير الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 10:28 مساء
عضو المجلس الرئاسي المنتحب عبدالله اللافي والسفير الإيطالي، 11 فبراير 2021 (تويتر)

قالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، الخميس، إن السفير جوزيبي بوتشينو أجرى «نقاشا معمقا» مع عضو المجلس الرئاسي المنتحب عبدالله اللافي.

وأضافت السفارة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن اللقاء شهد «تبادلا واسعا للآراء، مع التركيز على المصالحة، والانتخابات، والدور الحاسم للبرلمان»، وقال «مستعدون للعمل معا مرة أخرى من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار».

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ويوم الأربعاء، قالت السفارة الإيطالية إن لقاء «وديا ومفصلا»، جمع اليوم رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو. وذكرت السفارة من خلال صفحتها الرسمية على «تويتر»، أن اللقاء يعتبر «إشارة ودية لإيطاليا التي أبقت سفارتها مفتوحة حتى أثناء الحرب».

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