بالصور .. المنفي في جامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 07:45 مساء
رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي خلال زيارته جامعة بنغازي. (الإنترنت)

التقي رئيس المجلس الرئاسي الجديد د. محمد المنفي برئيس جامعة بنغازي د.عزالدين الدرسي وعمداء الكليات ومديري المراكز العلمية ونقابة واتحاد طلبة الجامعة، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، وذلك في إطار زيارته إلى مدينة بنغازي بدأها صباح الخميس.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة رئيس المجلس الرئاسي الجديد، حيث جرى خلال اللقاء «طرح وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة عملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات، ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم».

- المنفي يصل إلى بنغازي
- انسحاب الصحفيين من مطار بنينا بسبب منعهم من تغطية وصول المنفي
- المشير حفتر يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد

ووصل المنفي بعد ظهر اليوم إلى مدينة بنغازي، وكان في استقباله ممثل القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية.واحتج الصحفيون المتواجدون بمطار بنينا لتغطية أول زيارة لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، بعد أن جرى منعهم من تغطية وصوله إلى المطار ورفض مكتبه الرد على استفساراتهم

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