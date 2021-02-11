«خارجية الوفاق» تبدي استعدادها لتسهيل عمل مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية مع مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في ليبيا. (الخارجية الليبية)

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي استعدادها لتذليل الصعوبات وتسهيل عمل مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، مشدة على ضرورة أن تقوم المنظمة بالتنسيق مع الوزارة.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم الخميس، مع مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا فيدريكو صودا.

وقالت وزارة الخارجية عبر موقعها على الإنترنت إن مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في ليبيا فيديريكو صودا قدم لوكيل الوزارة للشؤون الفنية نبذة عن أنشطة مكتب المنظمة في ليبيا.

وأضافت أن وكيل وزارة الخارجية أكد للضيف انفتاح وزارة الخارجية على التعاون مع مكتب المنظمة واستعداده لتذليل الصعاب التي قد تعترض عمل المنظمة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة أن تقوم منظمة الهجرة الدولية بالتنسيق معها في كافة البرامج التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع القطاعات المختلفة في ليبيا.