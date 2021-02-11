«خارجية الوفاق» تبدي استعدادها لتسهيل عمل مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 07:14 مساء
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية مع مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في ليبيا. (الخارجية الليبية)

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي استعدادها لتذليل الصعوبات وتسهيل عمل مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، مشدة على ضرورة أن تقوم المنظمة بالتنسيق مع الوزارة.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم الخميس، مع مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا فيدريكو صودا.

وقالت وزارة الخارجية عبر موقعها على الإنترنت إن مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في ليبيا فيديريكو صودا قدم لوكيل الوزارة للشؤون الفنية نبذة عن أنشطة مكتب المنظمة في ليبيا.

وأضافت أن وكيل وزارة الخارجية أكد للضيف انفتاح وزارة الخارجية على التعاون مع مكتب المنظمة واستعداده لتذليل الصعاب التي قد تعترض عمل المنظمة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة أن تقوم منظمة الهجرة الدولية بالتنسيق معها في كافة البرامج التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع القطاعات المختلفة في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محاكمة ترامب: الادعاء الديمقراطي يواصل عرض حججه أمام مجلس الشيوخ الخميس
دولى
فتح تحقيق في محاولات ترامب «التأثير» على الانتخابات في جورجيا
دولى
«حرس المنشآت» يعلن إنهاء الإضراب في ميناء الحريقة
ليبيا
خبراء منظمة الصحة يوصون باستخدام لقاح «أسترازينيكا» لمن تجاوز عمره 65 عاما
دولى
الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية ...
ليبيا
بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية
ليبيا
شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم
ليبيا
إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟