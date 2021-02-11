ندوة حول ظاهرة انتشار السلاح وتداعياتها على المجتمع بجامعة سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 11 فبراير 2021, 06:45 مساء
فعاليات الندوة العليمة حول ظاهرة انتشار السلاح وتداعياتها بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أقيم بقاعة مركز اللغات التابع لجامعة سبها، اليوم الخميس، ندوة علمية مفتوحة حول «ظاهرة انتشار السلاح وتداعياته على المجتمع»، والتي نظمها قسم البحوث والاستشارات العلمية بكلية الآداب بجامعة سبها تحت شعار «ضع السلاح وارفع القلم لينهض الوطن».

وقال عميد كلية الآداب بجامعة سبها، الدكتور أبوبكر المبروك لـ«بوابة الوسط» إن الندوة ناقشت عددا من الأوراق العلمية التي تركزت على التحديات التي تواجهها الأسرة الليبية في ظل انتشار السلاح ودورها في الحد منه، ودور الخطاب الديني في القضاء على هذه الظاهرة، و«استخدام السلاح في المسلسلات وأثره على الشباب» والآثار الاجتماعية للظاهرة، ودور الحدود الجغرافية لمناطق الجنوب الليبي في انتشارها، وكذلك لغة السلاح وآثار انتشاره على التعايش السلمي المجتمعي من منظور القانون الدولي، إضافة إلى ورقة بعنوان «نزع السلاح وإعادة دمج المسلحين في المجتمع».

وأوضح نافع حسن ميدون أحد منسقي الندوة لـ«بوابة الوسط» أن الهدف منها هو تسليط الضوء على ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة آثاره، إلى جانب محاولة الوصول من خلال نتائج هذه الندوة إلى توصيات ومقترحات وآراء وحلول تخدم المجتمع والجهات المسؤولة والمعنية في المنطقة الجنوبية ورفع مستوى وعي المواطن بخطورة الظاهرة وتداعياتها على المجتمع.

وقالت الأستاذة الصالحة الدماري التي شاركت في الندوة بورقة تحت عنوان «استخدام السلاح في المسلسلات وآثاره على الشباب» إن الأعمال الدرامية التي تُظهر استخدام السلاح تساهم في توطيد الظاهرة في عقول المشاهدين على المدى البعيد حسب «نظرية الغرس الثقافي»، والتي تترجم لاحقا على أرض الواقع، مشددة على ضرورة استخدام الأعمال الدرامية بشكل أفضل للقضاء على الظاهرة بدل تكريسها على المستوى البعيد.

فعاليات الندوة العليمة حول ظاهرة انتشار السلاح وتداعياتها بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الندوة العليمة حول ظاهرة انتشار السلاح وتداعياتها بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الندوة العليمة حول ظاهرة انتشار السلاح وتداعياتها بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الندوة العليمة حول ظاهرة انتشار السلاح وتداعياتها بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الندوة العليمة حول ظاهرة انتشار السلاح وتداعياتها بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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