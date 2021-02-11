معيتيق وكوبيش يتفقان على ضرورة التنسيق بين مسارات الحوار الثلاثة

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق والمبعوث الأممي يان كوبيش. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

اتفق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش على ضرورة التنسيق بين المسارات الثلاثة للحوار الليبي الذي يجري برعاية المنظمة الدولية.

جاء الاتفاق خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الخميس، بين معيتيق وكوبيش، رحب خلاله نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالمبعوث الأممي الجديد، وتمنى له التوفيق في مهمته.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاتصال الهاتفي بين معيتيق وكوبيش استعرض خلاله الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا والخطوات المتخذة لحل الأزمة في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على ضرورة التنسيق فيما يخص المسارات الثلاثة، مشيرة إلى أن كوبيش ثمّن مجهودات معيتيق في كل المسارات لما قام به من مبادرات بالخصوص.

- المشري يعد كوبيش بدعم السلطة الجديدة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا في ليبيا

وفي وقت سابق أجرى كوبيش اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري استعرضا خلاله كيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها والوصول إلى الانتخابات.

ووعد المشري المبعوث الأممي بتقديم الدعم اللازم للسلطة الجديدة لتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية.