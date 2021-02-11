ضبط متهم بسرقة أموال من مواطن أمام مصرف في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 05:44 مساء
المتهم بسرقة أموال من أحد المواطنين أمام مصرف الأمان فرع السياحية. (وزارة الداخلية)

ألقى مكتب البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طرابلس القبض على شخص متهم بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين أمام فرع مصرف الأمان بالسياحية، بعد تلقيه بلاغا بالخصوص من مركز شرطة غوط الشعال، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الداخلية إن المبلغ المسروق يقدر بـ730 ألف دينار، مشيرة إلى أن الجريمة نفذها «شخصان من أمام مصرف الأمان فرع السياحية».

وأوضحت أن عمليات التحري والاستدلال من قبل مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس أسفرت عن ضبط أحد السارقين الذي اعترف خلال التحقيق معه بما نسب إليه، مؤكدة استرجاع 441 ألف دينار من البلغ المسروق وبعض المبرزات التي قاما بشرائها من المبلغ المسروق متمثلة في أطقم من الذهب وهواتف نقالة.

وأضافت الوزارة أنه جرى ضبط سلاح نوع «كلاشينكوف» والمركبة الآلية المستخدمين في الواقعة «التي كانت مقيدة ضد مجهول»، منوهة إلى أن البحث جارٍ لضبط المتهم الثاني لاسترجاع باقي المبلغ المسروق.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اتخاد كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه، مثمنة الجهود الأمنية لأعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس في حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

السيارة التي استخدمها المتهم بسرقة أموال من أحد المواطنين أمام مصرف الأمان فرع السياحية. (وزارة الداخلية)
جزء من الأموال المسروقة والسلاح المضبوط مع المتهم بسرقة أموال من أحد المواطنين أمام مصرف الأمان فرع السياحية. (وزارة الداخلية)
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