المشري يعد كوبيش بدعم السلطة الجديدة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا في ليبيا

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (بوابة الوسط)

وعد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن يقدم المجلس «الدعم اللازم للسلطة الجديدة لتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية».

جاء وعد المشري خلال مكالمة هاتفية تلقاها، اليوم الخميس، من المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن المشري وكوبيس بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وكيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها والوصول إلى الانتخابات.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن المشري وكوبيش ناقشا كذلك «صعوبات تشكيل الحكومة ومنح الثقة لها، وسبل المضي قدمًا لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب أمامها».