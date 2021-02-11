المشير حفتر يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد

المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. الخميس 11 فبراير 2021. (القيادة العامة)

استقبل القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة، عصر اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الدكتور محمد المنفي.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء حفتر والمنفي جرى خلاله «طرح وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة عملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات، ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم».

- المنفي يصل إلى بنغازي

- انسحاب الصحفيين من مطار بنينا بسبب منعهم من تغطية وصول المنفي

ووصل المنفي بعد ظهر اليوم إلى مدينة بنغازي، وكان في استقباله ممثل القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية.

واحتج الصحفيون المتواجدون بمطار بنينا لتغطية أول زيارة لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، بعد أن جرى منعهم من تغطية وصوله إلى المطار ورفض مكتبه الرد على استفساراتهم.