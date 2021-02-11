انسحاب الصحفيين من مطار بنينا بسبب منعهم من تغطية وصول المنفي

صحفيون موجودون خارج مطار بنينا بعد منعهم من تغطية وصول محمد المنفي، 11 فبراير 2021. (الإنترنت)

احتج الصحفيون المتواجدون بمطار بنينا لتغطية أول زيارة لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، بعد أن جرى منعهم من تغطية وصوله إلى المطار ورفض مكتبه الرد على استفساراتهم.

ووصل المنفي منذ قليل إلى بنغازي في أول زيارة إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي في جنيف يوم الجمعة الماضي.

وأفاد مراسلون وصحفيون «بوابة الوسط» بخروج الإعلاميين كافة من مطار بنينا بعد «رفض» مكتب المجلس الرئاسي الرد على استفسارتهم، رغم أنه دعاهم في وقت سابق لتغطية وصول المنفي. وقالت المصادر ذاتها: «خرجنا جميعًا بعد وصولنا من الساعة الثامنة صباحًا بعد رفضهم دخولنا.. ولا نعلم لماذا يتم التعامل هكذا مع قنوات محلية ودولية».

وكتب الإعلامي محمد شمام بالخصوص: «حتى الآن لم يسمح للإعلاميين بالدخول لتوثيق وصول الرئيس الجديد في أول زيارة له لليبيا !!! المسؤول الإعلامي وعد الإعلام منذ التاسعة صباحًا ثم اختفى!».

وتتكون السلطة الجديدة من المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني، فيما يترأس عبدالحميد دبيبة الحكومة، ومن المقرر أن تدير هذه السلطة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.