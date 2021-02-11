«الحكم المحلي» تبحث مع وفد تركي دعم البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 03:45 مساء
اجتماع بين المسؤولين بوزارة الحكم المحلي ووفد من تركيا، 11 فبراير 2021. (وزارة الحكم المحلي)

ناقش اجتماع عمل عُقد بمقر وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق مع وفد تركي، اليوم الخميس، فتح «آفاق التعاون» بين البلديات في ليبيا وتركيا، وإمكانية عقد «شراكات توأمة» بينها، ودعم جهاز الحرس البلدي من خلال إبرام اتفاقية تعاون.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة عبدالباري شنبارو، بحضور وفد تركي برئاسة وكيل وزارة البيئة والتمدن في تركيا حسن سوفر، وسفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، إضافة إلى مستشار المجلس الرئاسي للحكم المحلي الدكتور عماد المنشوف، وعدد من عمداء البلديات في ليبيا ومسؤولين بالوزارتين، حسب بيان للوزارة الليبية.

- بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية

وأشار البيان إلى أن الاجتماع خلص إلى «الاتفاق على عدة توصيات سيتم متابعتها مع الجهات المختصة».

وزار الوفد التركي، أمس الأربعاء، بلدية الزاوية، حيث أشار بيان صادر عنها إلى أن الزيارة تأتي «في إطار تثبيت أواصر التعاون والإخاء والتنمية نحو دولة مدنية».
ولفت البيان إلى أن الزيارة تعتبر «نتاج سلسلة حوارات سابقة مع أنقرة ضمن دعم تركيا بعض المدن بليبيا، بعدما بادرت الرئاسة التركية بمبادرة دعم الاستقرار في ليبيا من خلال البلديات»، والتي تستهدف سبع بلديات منها الزاوية.

اجتماع بين المسؤولين بوزارة الحكم المحلي ووفد من تركيا، 11 فبراير 2021. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع بين المسؤولين بوزارة الحكم المحلي ووفد من تركيا، 11 فبراير 2021. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع بين المسؤولين بوزارة الحكم المحلي ووفد من تركيا، 11 فبراير 2021. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع بين المسؤولين بوزارة الحكم المحلي ووفد من تركيا، 11 فبراير 2021. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع بين المسؤولين بوزارة الحكم المحلي ووفد من تركيا، 11 فبراير 2021. (وزارة الحكم المحلي)
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