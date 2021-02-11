المنفي يصل إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 03:00 مساء
من استقبال المنفي في بنغازي، 11 فبراير 2021. (الإنترنت)

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، إلى مدينة بنغازي في أول زيارة إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوم الجمعة الماضي.

وهبطت منذ قليل طائرة الخطوط الأفريقية التي تقل رئيس المجلس الرئاسي في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.

ويتكون المجلس الرئاسي الجديد من محمد المنفي رئيسًا وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني، فيما يترأس عبدالحميد دبيبة الحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وفور انتخابه، تعهد المنفي في كلمة مسجلة  بثتها وسائل التواصل الاجتماعي بأن يكون المجلس الرئاسي «ممثلًا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء»، مجددًا التزامه بمواعيد الانتخابات في ديسمبر المقبل، و«إنجاز المصالحة الوطنية».

وقال: «إنني وبقية أعضاء المجلس الرئاسي، بالتعاون مع السيد رئيس الحكومة، سنسعى حثيثًا كفريق عمل واحد ومتناغم، واضعين نصب أعيننا صعوبة الأوضاع الراهنة وما تتطلبه من تقديم تنازلات من أجل مصلحة الوطن».

من استقبال المنفي في بنغازي، 11 فبراير 2021. (الإنترنت)
رسم توضيحي لهبوط طائرة الخطوط الأفريقية التي تقل محمد المنفي في مطار بنينا، 11 فبراير 2021. (الخطوط الأفريقية)
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