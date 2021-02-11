السوق الرسمية: الدولار والاسترليني يرتفعان أمام الدينار

مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى 4.46 دينار من 4.45 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 6.17 دينار من 6.16 دينار، في حين ثبت سعر اليورو عند 5.40 دينار، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

ولم يطرأ تغيير بالنسبة للفرنك السويسري الذي بيع بخمسة دنانير، واستقر اليوان الصيني عند 0.69 دينار، بينما صعدت الليرة التركية قرشا إلى 0.63 دينار من 0.62 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد ثبت سعر الريال السعودي عند 1.18 دينار، وأيضا الدرهم الإماراتي الذي بيع بـ1.21 دينار، في حين ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.65 دينار من 1.64 دينار ليبي أمس.