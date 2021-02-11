السوق الرسمية: الدولار والاسترليني يرتفعان أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 02:28 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى 4.46 دينار من 4.45 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 6.17 دينار من 6.16 دينار، في حين ثبت سعر اليورو عند 5.40 دينار، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

ولم يطرأ تغيير بالنسبة للفرنك السويسري الذي بيع بخمسة دنانير، واستقر اليوان الصيني عند 0.69 دينار، بينما صعدت الليرة التركية قرشا إلى 0.63 دينار من 0.62 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد ثبت سعر الريال السعودي عند 1.18 دينار، وأيضا الدرهم الإماراتي الذي بيع بـ1.21 دينار، في حين ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.65 دينار من 1.64 دينار ليبي أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محاكمة ترامب: الادعاء الديمقراطي يواصل عرض حججه أمام مجلس الشيوخ الخميس
دولى
فتح تحقيق في محاولات ترامب «التأثير» على الانتخابات في جورجيا
دولى
«حرس المنشآت» يعلن إنهاء الإضراب في ميناء الحريقة
ليبيا
خبراء منظمة الصحة يوصون باستخدام لقاح «أسترازينيكا» لمن تجاوز عمره 65 عاما
دولى
الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية ...
ليبيا
بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية
ليبيا
شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم
ليبيا
إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟