النويري وحومة يدعوان إلى عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة في مدينة تحددها لجنة «5+5»

النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وحميد حومة، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وحميد حومة إلى عقد جلسة المجلس مكتملة النصاب في إحدى المدن الليبية التي تحددها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك بما يضمن «أمن وسلامة أعضاء مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ومراجعة اللائحة الداخلية للمجلس، وإجراء كل التعديلات المطلوبة التي يرغب بها الأعضاء».

جاء ذلك في بيان مشترك، أمس الأربعاء، بشأن «دعوة أعضاء المجلس للتنازل والتصالح».

ووصف النائبان تلك الدعوة بـ«التنازل والتصالح» لأجل انعقاد جلسة قانونية تقرر كل الاستحقاقات لاستقرار البلاد؛ «لأن الليبيين ينتظرون توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بعد سنوات من الانقسام».

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وأضاف البيان أن «الانقسام ألقى بظلاله على حياة المواطن اليومية، وأنهك موارد البلاد بشكل غير مسبوق»، موضحا أن الليبيين «استبشروا بغد أفضل بعد الاتفاقات التي أسكتت أصوات المدافع»، ولفت إلى أن مجلس النواب «ملتزم بدوره التشريعي؛ ليكون مسؤولًا دستوريًا وقانونيًا وأخلاقيًا عن حماية مكتسبات السلام والتوافق».

وأشار البيان إلى أن «الشعب ينتظر من النواب خطوة شجاعة لتعزيز وحدته، وتحريك عجلة الدولة نحو الاستقرار وتخفيف معاناته»، مبينا أن الرهان اليوم على «الحس الوطني والرغبة الصادقة» في إنهاء معاناة المواطن، والبدء في مرحلة جديدة تطوي صفحة الماضي وتنطلق نحو مستقبل أفضل.