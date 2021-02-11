قطع الكهرباء عن 13 منطقة بالساحل الغربي السبت لإجراء أعمال صيانة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 12:38 مساء
جانب من أعمال صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس، 7 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التغذية الكهربائية عن جميع الخطوط التي تغذيها محطة تحويل العجيلات يوم السبت المقبل، ما يترتب عنه قطع الخدمة عن 13 منطقة في مدن الساحل الغربي.

وستنفذ فرق الصيانة أعمال غسل وتنظيف بالشبكة الكهربائية في المحطة، خلال الفترة من التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا، وستفصل خلالها محول الجامعة أيضا لتأمين موقع العمل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتشمل المناطق التي ستفقد التغذية كلا من «بئر ترفاس، وبئر زنيوبة، ومنطقة أسامة، وتليل، وخرسان، وزواغة، والأفران، والقصر صبراتة، والعجيلات بالكامل، والغالمية، والإذاعة، وأجزاء من صبراتة، وأم شويشة».

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