طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 11:49 صباحا
عناصر طبية، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 333 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، منها 183 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ57 حالة، ثم سبها بـ27 حالة، و20 حالة في زليتن، وعشر حالات في بني وليد، وخمس حالات في ترهونة، وأربع حالات في أجدابيا، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى ثلاث حالات في كل من أم الأرانب والشاطئ والبوانيس ونسمة والخمس وظاهر الجبل، وحالتين في كل من طبرق والقرة بوللي والماية، وحالة واحدة في كل من قصر الأخيار والجفرة والزهراء.

وتماثل للشفاء 1048 مصابا، بينهم 852 حالة في طرابلس، وخمس حالات في أجدابيا، وحالتان في درنة، و14 حالة في سرت، وحالة في كل من الكفرة ومسلاتة، و27 حالة في سبها، وسبع حالات في قصر بن غشير، و89 حالة في مصراتة، و50 حالة في زوارة.

وتوفى 20 مصابا، منهم 12 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من سواني بن آدم وزوارة، وحالة في كل من أجدابيا ودرنة وظاهر الجبل ومصراتة.

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