«مكافحة الأمراض»: 333 إصابة جديدة بـ«كورونا» و20 حالة وفاة

أحد الكوادر الطبية بمركز الرصد في درنة، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 1048 مصابا، وتوفى 20 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 1701 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 282 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 750 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 269 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 126 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 71 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني طبرق 12 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 40 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 11 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 38 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 102 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 126 ألفا و361 حالة، منها 15 ألفا و918 نشطة، و108 آلاف و434 متعافى، و2009 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.