«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 11:01 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة اليوم الخميس على ساحل الجبل الأخضر، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حرس المنشآت» يعلن إنهاء الإضراب في ميناء الحريقة
ليبيا
خبراء منظمة الصحة يوصون باستخدام لقاح «أسترازينيكا» لمن تجاوز عمره 65 عاما
دولى
الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية ...
ليبيا
بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية
ليبيا
شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم
ليبيا
إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي ...
ليبيا
وفد «كاف» إلى يصل مدينة بنغازي
رياضة محلية
عملة «بتكوين» تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 45 ألف دولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟