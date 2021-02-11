«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة اليوم الخميس على ساحل الجبل الأخضر، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.