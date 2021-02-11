«تسييري سرت»: وصول السلع التموينية عن شهر فبراير الأسبوع المقبل

مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت وصول السلع التموينية عن شهر فبراير، من صندوق موازنة الأسعار التابع للحكومة الموقتة، خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس المجلس سالم عامر إلى مراقبة الاقتصاد في سرت، حسب بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتناول الاجتماع سير عمل مراقبة الاقتصاد، ومكتب الرخص التجارية بسرت، ومتابعة آخر المستجدات فيما يخص الحصص الموزعة من السلع التموينية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

والسبت الماضي، طالب «تسييري سرت» السلطة التنفيذية الجديدة، بتفعيل المشروعات التنموية بالبلدية لتكون سرت مدينة للمصالحة والحوار تجمع أبناء الوطن بأكمله، وواحة للسلام وبوابة للاستقرار والتنمية.

كما دعاها إلى النظر «بجدية» لمعاناة أصحاب المنازل المتضررة من الحرب، ووضع خطة عاجلة تضمن الحلول التي من شأنها رفع المعاناة عنهم.