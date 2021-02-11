أحوال الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 09:38 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للانخفاض اليوم الخميس على مناطق شمال غرب ليبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تأثر مناطق الشمال الشرقي برياح نشطة نسبيا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و10 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و27 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
أجواء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و27 درجة مئوية.

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