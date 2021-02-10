«الوطنية للنفط» تتلقى تمويلا بملياري دولار لتغطية فاتورة الأجور والأدوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 11:06 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

تنتظر المؤسسة الوطنية للنفط حصولها على جزء من التمويل المؤقت بقيمة 9 مليارات دينار أي حوالي 2 مليار دولار ستقدمه الحكومة لمؤسسات الدولة لتغطية فواتير الأجور والأدوية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادر لها أن مصرف ليبيا المركزي سيحول الأموال بموجب ترتيب مالي مؤقت لمدة شهرين إلى أن تتم الموافقة على ميزانية موحدة لعام 2021 بالكامل. 

وبعد ارتفاع إنتاج النفط الليبي منذ وقف إطلاق النار في منتصف عام 2020 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً، قالت المؤسسة الوطنية إن هذا الانتعاش معرض للخطر لأنها تفتقر إلى الأموال اللازمة لإصلاح حقول النفط المتضررة والمهملة وصهاريج التخزين وخطوط الأنابيب والموانئ.

واضطرت المؤسسة الليبية إلى إغلاق خط أنابيب رئيسي لنحو 10 أيام الشهر الماضي بسبب تسرب نفطي.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في يناير «البنية التحتية في ليبيا في حالة سيئة بالفعل».

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وبينما أوكل إعداد موازنة العام 2021 إلى السلطة التنفيذية الجديدة بمجرد اعتمادها رسميا، وحد بداية العام البنك المركزي الليبي سعري الصرف الرسميين، وحدد الدينار عند 4.48 لكل دولار أميركي، حيث شكلت المعدلات المتباينة، وكذلك أسعار السوق السوداء، تحديات لتجميع الميزانيات الوطنية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان هذا الأسبوع إن توحيد سعر الصرف وإعادة تنشيط مجلس إدارة البنك المركزي من بين الإصلاحات اللازمة «لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي».

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