«تعليم الوفاق»: استئناف الدراسة في 2145 مؤسسة.. ومتابعة أسبوعية للمدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 09:35 مساء
وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام المهندس عادل جمعة، اليوم الأربعاء، إن الدراسة ستستأنف السبت المقبل، في 2145 مؤسسة تعليمية تحصلت على إذن فتح بعد تقييمها من فريق جهوزية المؤسسات التعليمية ومتابعة الإجراءات الاحترازية فيها.

وقال جمعة، في بيان، إن الوزارة طالبت مراقبي التعليميات بالبلديات بضرورة مراجعة نتائج الجهوزية ومتابعة المدارس بشكل أسبوعي، ومراجعة الملاحظات الواردة في التقارير الفنية للمدارس، التي تحتاج إلى حلول بسيطة وإعداد تقرير حولها بشكل عاجل.

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وأشار إلى مطالبة وزارة التعليم مراقبي التعليميات بالبلديات بضرورة نقل طلاب المدارس التي تمت التوصية بإقفالها إلى مدارس جيدة، وفي فترات مختلفة ليتمكنوا من تحصيلهم العلمي أسوة بزملائهم.

وفي وقت سابق اليوم، تابع المهندس عادل جمعة خلال اجتماع عقده بمكتبه مع مسؤولي وزارة التعليم العراقيل والعقبات أمام استئناف الدراسة.  وشدد على ضرورة حل مشكلة نقص عناوين الكتب، وتفقد نواقص واحتياجات المراقبات، وتعهد بتطوير المنصة التعليمية «لنتعلم» والعمل على حلحلة الإشكاليات والعقبات التي تواجه فريق العمل بها، حسب بيان للوزارة.

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