الناظوري يؤكد على 4 نقاط خلال اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى

الناظوري خلال ترؤسه اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى. (المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة)

ترأس رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الأربعاء، اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى الذي عقد بمقر رئاسة الأركان العامة بمنطقة الرجمة بحضور أعضاء اللجنة، وأكد خلاله الناظوري على ضرورة التزام الجهات الأمنية والعسكرية بأربعة نقاط.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى جرة خلاله مناقشة الوضع الأمني بمدينة بنغازي وعلى رأسها جرائم القتل، والمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن الناظوري أكد لرؤساء الأجهزة الأمنية خلال الاجتماع على أن «الكل متساوون أمام تطبيق القانون ولا وجود لا استثناءات جهوية ولا عسكرية ولا أمنية تحول دون إنفاذ القانون»، و«أنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين من المؤسسات الأمنية والعسكرية المكلفة بالخطة الأمنية».

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كما أكد الناظوري «على ضرورة التعاون التام بين الأجهزة الأمنية السرية والظاهرة في محاربة الجريمة والمجرمين» و«على ضرورة التواجد المستمر للأمن الظاهر بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية».

اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى. الأربعاء 10 فبراير 2021. (المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة)

اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى. الأربعاء 10 فبراير 2021. (المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة)

اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى. الأربعاء 10 فبراير 2021. (المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة)