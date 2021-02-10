الناظوري يؤكد على 4 نقاط خلال اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 08:02 مساء
الناظوري خلال ترؤسه اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى. (المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة)

ترأس رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الأربعاء، اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى الذي عقد بمقر رئاسة الأركان العامة بمنطقة الرجمة بحضور أعضاء اللجنة، وأكد خلاله الناظوري على ضرورة التزام الجهات الأمنية والعسكرية بأربعة نقاط.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى جرة خلاله مناقشة الوضع الأمني بمدينة بنغازي وعلى رأسها جرائم القتل، والمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن الناظوري أكد لرؤساء الأجهزة الأمنية خلال الاجتماع على أن «الكل متساوون أمام تطبيق القانون ولا وجود لا استثناءات جهوية ولا عسكرية ولا أمنية تحول دون إنفاذ القانون»، و«أنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين من المؤسسات الأمنية والعسكرية المكلفة بالخطة الأمنية».

- الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى تؤجل حصر سلاح المواطنين إلى ما بعد ضبط المطلوبين جنائيا
- بينها مصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.. 3 قرارات جديدة في اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي
- الغرفة الأمنية بنغازي تبحث آلية تنظيم بعض الترتيبات العسكرية المسلحة

كما أكد الناظوري «على ضرورة التعاون التام بين الأجهزة الأمنية السرية والظاهرة في محاربة الجريمة والمجرمين» و«على ضرورة التواجد المستمر للأمن الظاهر بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية».

اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى. الأربعاء 10 فبراير 2021. (المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة)
اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى. الأربعاء 10 فبراير 2021. (المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة)
اجتماع الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى. الأربعاء 10 فبراير 2021. (المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية
ليبيا
شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم
ليبيا
إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
وفد «كاف» إلى يصل مدينة بنغازي
رياضة محلية
عملة «بتكوين» تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 45 ألف دولار
اقتصاد
الأخضر يتفوق على التعاون.. وإلغاء مباراة شباب الجبل والصداقة في الدوري الليبي
رياضة محلية
مسبار «الأمل» الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ
دولى
استكمال إجراءات تسليم وتسلم إدارة جامعة فزان
ليبيا
النويري وحومة يدعوان دبيبة لتشكيل حكومته في الآجال المحددة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المانجو تخفض مستوى السكر في الدم