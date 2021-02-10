باشاغا يلغي قرارات بشأن إيقاف عن العمل وفصل لأعضاء من هيئة الشرطة

المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أصدر المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، قرارات وزارية تتضمن إنهاء وقف عن العمل، وسحب لقرارات فصل أعضاء بهيئة الشرطة من العمل، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

والقرارات التي أصدرها باشاغا هي القرار رقم (168) بشأن إنهاء وقف ضباط بهيئة الشرطة، والقرار رقم (169) بشأن إنهاء وقف ضباط بهيئة الشرطة، والقرار رقم (170) بشأن سحب القرار رقم (527/2020م)، والقرار رقم (171) بشأن سحب القرار رقم (910/2019م)، والقرار رقم (172) بشأن سحب القرار رقم (1723/2020م).

القرارات تعزز عمل هيئة الشرطة

وقال باشاغا إن هذه القرارات تأتي «تعزيزًا لمبادئ المواطنة والديمقراطية والسلم وضمان لحقوق الإنسان في ظل سيادة دولة القانون واحترام الشرعية، ولترسيخ الوعي بالقيم الإنسانية والمصالحة الوطنية في الوحدة والتسامح والتعايش وحب الوطن والعمل على تطوير العمل الاجتماعي والإنساني في جهاز الشرطة بما يسهم في تحقيق التقارب والعلاقة التبادلية بين الشرطة والمجتمع».

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كما اعتبر باشاغا أن هذه القرارات هي «لتأكيد التلاحم بين أبناء الشعب الليبي، ولترسيخ قواعد الوحدة والمصالحة الوطنية وإشاعة أجواء المحبة والانسجام بين جميع مكونات المجتمع بكل التراب الليبي، ولاسترداد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وبناء صورة مستقبلية جديدة إيجابية لليبيا بكل مكوناتها».

وأكد باشاغا سعيه «لبناء الدولة التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون التي تستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب، كما تلتزم السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لحماية حقوق الإنسان، وصون كرامته وحرياته الأساسية التي أرسى قواعدها الدين الإسلامي، وأكدتها الإعلانات والمواثيق والاتفاقات الدولية.