باشاغا يلغي قرارات بشأن إيقاف عن العمل وفصل لأعضاء من هيئة الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 04:45 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أصدر المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، قرارات وزارية تتضمن إنهاء وقف عن العمل، وسحب لقرارات فصل أعضاء بهيئة الشرطة من العمل، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

والقرارات التي أصدرها باشاغا هي القرار رقم (168) بشأن إنهاء وقف ضباط بهيئة الشرطة، والقرار رقم (169) بشأن إنهاء وقف ضباط بهيئة الشرطة، والقرار رقم (170) بشأن سحب القرار رقم (527/2020م)، والقرار رقم (171) بشأن سحب القرار رقم (910/2019م)، والقرار رقم (172) بشأن سحب القرار رقم (1723/2020م).

القرارات تعزز عمل هيئة الشرطة
وقال باشاغا إن هذه القرارات تأتي «تعزيزًا لمبادئ المواطنة والديمقراطية والسلم وضمان لحقوق الإنسان في ظل سيادة دولة القانون واحترام الشرعية، ولترسيخ الوعي بالقيم الإنسانية والمصالحة الوطنية في الوحدة والتسامح والتعايش وحب الوطن والعمل على تطوير العمل الاجتماعي والإنساني في جهاز الشرطة بما يسهم في تحقيق التقارب والعلاقة التبادلية بين الشرطة والمجتمع».

- باشاغا يعلن عزمه زيارة المنطقة الشرقية ودعمه الحكومة الجديدة

كما اعتبر باشاغا أن هذه القرارات هي «لتأكيد التلاحم بين أبناء الشعب الليبي، ولترسيخ قواعد الوحدة والمصالحة الوطنية وإشاعة أجواء المحبة والانسجام بين جميع مكونات المجتمع بكل التراب الليبي، ولاسترداد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وبناء صورة مستقبلية جديدة إيجابية لليبيا بكل مكوناتها».

وأكد باشاغا سعيه «لبناء الدولة التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون التي تستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب، كما تلتزم السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لحماية حقوق الإنسان، وصون كرامته وحرياته الأساسية التي أرسى قواعدها الدين الإسلامي، وأكدتها الإعلانات والمواثيق والاتفاقات الدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية
ليبيا
شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم
ليبيا
إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
وفد «كاف» إلى يصل مدينة بنغازي
رياضة محلية
عملة «بتكوين» تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 45 ألف دولار
اقتصاد
الأخضر يتفوق على التعاون.. وإلغاء مباراة شباب الجبل والصداقة في الدوري الليبي
رياضة محلية
مسبار «الأمل» الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ
دولى
استكمال إجراءات تسليم وتسلم إدارة جامعة فزان
ليبيا
النويري وحومة يدعوان دبيبة لتشكيل حكومته في الآجال المحددة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المانجو تخفض مستوى السكر في الدم