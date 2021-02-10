المشري وباشاغا يرحبان بالسلطة الجديدة ويبحثان دعمها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 04:37 مساء
من اجتماع المشري مع باشاغا في مقر المجلس الأعلى للدولة، 10 فبراير 2021. (صفحة المجلس على فيسبوك)

رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ووزيرَ الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، التي انتخبها ملتقى الحوار السياسي في جنيف يوم الجمعة الماضي.

وتتكون السلطة التنفيذية الجديدة من محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، ومن المقرر أن تدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة التي تنتهي بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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وخلال اجتماع عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة بحضور النائب الأول للرئيس محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري، بحث المشري مع باشاغا «سُبل دعمها (السلطة التنفيذية الجديدة) لأداء مهامها للوصول للانتخابات في الموعد المحدَّد»، حسب بيان لمجلس الدولة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى «مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وما تَم التوصل إليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف».

وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، أكد باشاغا أن ليبيا «هي التي انتصرت خلال الحوار الليبي - الليبي الماضي»، مؤكدًا أن وحدة ليبيا وميلاد سلطة وتجمع الليبيين من «أهم المكاسب»، وشدد على الاستعداد «لتسليم السلطة فورًا بمجرد حصول الحكومة القادمة على ثقة البرلمان».

من اجتماع المشري مع باشاغا في مقر المجلس الأعلى للدولة، 10 فبراير 2021. (صفحة المجلس على فيسبوك)
من اجتماع المشري مع باشاغا في مقر المجلس الأعلى للدولة، 10 فبراير 2021. (صفحة المجلس على فيسبوك)
من اجتماع المشري مع باشاغا في مقر المجلس الأعلى للدولة، 10 فبراير 2021. (صفحة المجلس على فيسبوك)
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