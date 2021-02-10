تعاون بين «مكافحة الأمراض» و«الصحة العالمية» و«يونسيف» في حملة التطعيم ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 04:22 مساء
من اجتماع النجار مع مسؤولي منظمتي الصحة ويونسيف، 10 فبراير 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم الأربعاء، مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وممثلي منظمة «يونسيف» في ليبيا التجهيز لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد».

وأعلن النجار في يناير، اتخاذ إجراءات لضمان حجز كمية من اللقاحات تقدر بنحو 2.8 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص وذلك ضمن مجموعة «كوفاكس» التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.

وتطرق اجتماع النجار مع مسؤولي المنظمتين الدوليتين إلى أوجه التعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمنظمات الدولية، والمشاركة في إعداد خطط التدريب للعناصر العاملة في مجال التطعيم داخل المرافق الصحية في مختلف أنحاء البلاد، حسب بيان للمركز.

- معيتيق: وصول أولى شحنات لقاح «كورونا» خلال أسبوعين

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش كذلك «كيفية تذليل الصعوبات الفنية التي تواجه سير العمل عند وصول التطعيمات، والحلول المقترحة لنجاح حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا».

وأمس الثلاثاء، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن أولى شحنات اللقاح ستصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» أكدوا خلال اجتماعه بهم وصول الشحنة خلال أسبوعين.

وسبق أن أوصت اللجنة الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، بشكل مستعجل بفرض غرامات مالية على المخالفين الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها في المناطق ذات المعدلات العالية.

من اجتماع النجار مع مسؤولي منظمتي الصحة ويونسيف، 10 فبراير 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
من اجتماع النجار مع مسؤولي منظمتي الصحة ويونسيف، 10 فبراير 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
من اجتماع النجار مع مسؤولي منظمتي الصحة ويونسيف، 10 فبراير 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
من اجتماع النجار مع مسؤولي منظمتي الصحة ويونسيف، 10 فبراير 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
من اجتماع النجار مع مسؤولي منظمتي الصحة ويونسيف، 10 فبراير 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
من اجتماع النجار مع مسؤولي منظمتي الصحة ويونسيف، 10 فبراير 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
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