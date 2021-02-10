لقاء «ودي» يجمع دبيبة والسفير الإيطالي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 03:54 مساء
رئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد دبيبة، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو. 10 فبراير 2021. (السفارة الإيطالية في ليبيا)

قالت السفارة الإيطالية في ليبيا إن لقاء «وديا ومفصّلا»، جمع اليوم رئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد دبيبة، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وقالت السفارة من خلال صفحتها الرسمية على «تويتر»، إن اللقاء يعتبر «إشارة ودية لإيطاليا التي أبقت سفارتها مفتوحة حتى أثناء الحرب».

السيسي لـ«دبيبة»: مصر حريصة على مساعدة الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة دولته

وتابعت: «اليوم، يتم التأكيد مجددًا على الصداقة والأخوة الوثيقة بين ليبيا وإيطاليا، وشعبيهما، المستعدان للعمل معا من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار في ليبيا وفي البحر الأبيض المتوسط».

وفي وقت سابق من اليوم أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه مع دبيبة، أن مصر مستعدة للاستمرار في «تلبية كافة احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، امتدادا لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين»، مشددا على حرص مصر في مساعدة الشعب الليبي في استكمال آليات إدارة دولته.

وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي هنأ دبيبة «على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي»، متمنيا «له وللشعب الليبي الشقيق كل التوفيق والنجاح، في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية».

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