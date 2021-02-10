السوق الرسمية: الدينار ينخفض أمام الدولار.. وارتفاع اليورو والاسترليني

مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى 4.45 دينار من 4.47 دينار أمس الثلاثاء، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.40 دينار من 5.39 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 6.16 دينار من 6.14 دينار، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

فيما صعد الفرنك السويسري ثلاثة قروش إلى خمسة دنانير من 4.97 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.69 دينار، بينما تراجعت الليرة التركية قرش إلى 0.62 دينار من 0.63 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد فقد سعر الريال السعودي قرشا مسجلا 1.18 دينار من 1.19 أمس، في حين لم يطرأ تغيير على سعر الدينار التونسي الذي سجل 1.64 دينار ليبي، وأيضا الدرهم الإماراتي الذي بيع بـ1.21 دينار.