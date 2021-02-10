«مكافحة الأمراض»: 467 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1009 حالات

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتعافى 1009 مصابين، في حين توفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.