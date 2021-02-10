توقعات بتأثر البلاد بتقلبات وطقس بارد منتصف فبراير

مياه الأمطار تغطي أحد شوارع طبرق، 19 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عن مدى تأثر ليبيا بمنخفض قادم من القارة الأوروبية، خلال الأيام المقبلة، ما قد يتسبب في موجة برد وهطول ثلوج.

وأشارت صفحات متخصصة في متابعة الطقس، إلى وجود احتمال جيد بتأثر البلاد بتقلبات وطقس بارد وهطول أمطار، بداية من منتصف شهر فبراير، ربما تستمر لأيام،

ومع ذلك قالت تظل التوقعات متغيرة، موضحة أن التوقعات بعيدة زمنيا، وبالتالي دقة الخرائط والنماذج «ضعيفة»، لافتة إلى أنه «لا يمكن وضع نشرات لمثل فترة كهذه من الآن أو تبين مدى تأثير التقلبات، خصوصا من حيث الأمطار أو الثلوج».

وأضافت أنه في العموم يحتاج التثبت من الأحوال الجوية أن تكون المدة الفاصلة حتى وقوعها ثلاثة إلى خمسة أيام، حسب تلك الصفحات التي أوضحت أن البلاد تتعرض إلى الآن «لموسم صعب وجاف على مناطق كثيرة».