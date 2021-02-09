ضـبط تشكيل عصابي يسرق الأسلاك الكهربائية في الرجبان

تشكيل عصابي متورط في سرقة أسلاك كهربائية في الرجبان، 9 فبراير 2021، (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء ضبـط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية.



وأوضحت الوزارة، في بيان أن عـناصر مركز شرطة الـرجبان وبالتعاون مع قـسم البحث الجنائي بمديرية أمن جادو من ضبط التـشكيل العصابي الذي يمتهن سرقـة الأسلاك الكهربائية من أعـمدة الـنقل والبطاريات والكوابل التي تستخدم في الـشبكات البريدية وخطوط النقل. ونوهت الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واشتكت الشركة العامة للكهرباء، في عدة بيانات، من كثرة حوادث السرقة التي تتعرض لها معداتها، محذرة من أن الأمر يؤدي لأضرار بالغة في الشبكة، إضافة إلى انقطاع التيار عن مناطق الاستهلاك.

وفي يناير الماضي، ضبط أفراد مركز شرطة الرجبان شخصين متورطين في سرقة أسلاك الكهرباء الأرضية والألياف الكهربائية الممتدة بين خطوط النقل وتخريبها.