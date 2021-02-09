«الصليب الأحمر» تستهدف إغاثة المناطق النائية جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 07:28 مساء
من لقاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا مع مسؤولي الهلال الأحمر فرع سبها، 9 فبراير 2021. (الصليب الأحمر)

التقى رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا وفريق المكتب، اليوم الثلاثاء، مع الهلال الأحمر الليبي فرع سبها.

وناقش اللقاء «الأنشطة الجارية والمستقبلية التي تهدف إلى تقديم الإغاثة للمناطق النائية في جنوب ليبيا»، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا بموقع «فيسبوك».

- «عدل الوفاق» تسعى للتعاون مع «الصليب الأحمر» في بناء قدرات السلطات الوطنية بالمجال الحقوقي وملف إدارة الجثث

وأشار البيان إلى عمل اللجنة الدولية من مكتبها في سبها منذ سنوات على «دعم مرافق الرعاية الصحية، وإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتوفير سبل العيش، والدعم النقدي لآلاف الأشخاص في أجزاء مختلفة من جنوب ليبيا».

وزار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ديسمبر الماضي، ليبيا وبحث مع المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار محمد عبدالواحد، سبل التعاون في مجال بناء القدرات الحقوقية للسلطات الوطنية وملف إدارة الجثث، والخدمات الطبية والإنسانية وتقديم الدعم اللازم للمدنيين في أوقات النزاعات.

من لقاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا مع مسؤولي الهلال الأحمر فرع سبها، 9 فبراير 2021. (الصليب الأحمر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استكمال إجراءات تسليم وتسلم إدارة جامعة فزان
ليبيا
رئيس ديوان المحاسبة وعميد بلدية بنغازي يبحثان سبل مواجهة العشوائيات في المدينة
ليبيا
منح إعفاءات لذوي الإعاقة في وسائل النقل
ليبيا
رئيس بعثة «الصحة العالمية» في ووهان: فرضية تسرب كورونا من مختبر «مستبعدة للغاية»
دولى
« بلومبرغ»: ناقلة نفط فارغة غادرت ميناء الحريقة
ليبيا
قاهر محمد علي.. وفاة الملاكم ليون سبينكس عن 67 عاماً
رياضة عالمية
ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لنهائي مونديال الأندية بثنائية في شباك الأهلي ...
رياضة عالمية
الأمن الداخلي لـ«الوفاق»: تفجير الأكاديمية البحرية عمل إرهابي والقبض على مرتكبيه
ليبيا
الأمم المتحدة تناشد 57 دولة استعادة نسائها وأطفالها من مخيمين في سورية
دولى
مدعون ديمقراطيون: ترامب ارتكب «انتهاكا للدستور هو الأخطر على الإطلاق»
دولى
البعثة الأممية: الأطراف الليبية اتفقت على ميزانية وطنية موحدة لشهرين
ليبيا
وفاة النائب اللبناني والسياسي المخضرم جان عبيد متأثرا بإصابته بـ«كورونا»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد كيا سيراتو 2022